Prazo judicial acaba, mas reitoria da UnB permanece ocupada

O documento exigia a desocupação até o fim desta quinta-feira (26)

A reitoria da Universidade de Brasília (UnB0 continua ocupada por manifestantes. Eles descumpriram o prazo exigido em notificação extrajudicial. O documento estabelecia que a liberação fosse realizada até às 23h59 de quinta-feira (26).



Em nota, a UnB afirmou que a administração foi informada pelo movimento que os alunos devem dar posicionamento definitivo sobre a desocupação em reunião às 16h de hoje. "A administração participará desta reunião, com a expectativa de obter um acordo final para a desocupação do local", afirmou a instituição.



O movimento Ocupa UnB está na reitoria há duas semanas. Os alunos querem ter acesso ao orçamento da universidade, que enfrenta uma das piores crises da sua história. De acordo com a instituição, o rombo nas contas da instituição chega a R$ 92,3 milhões. A UnB chegou a afirmar ainda que, se nada for feito, as aulas podem ser suspensas a partir de agosto.



Diversas manifestações tem sido realizadas em frente ao Ministério da Educação nos últimos dias. Durante a quinta-feira houve confronto entre alunos e a Polícia Militar.



Greve

Na última terça-feira (24), os servidores e os terceirizados da Universidade de Brasília (UnB) decidiram entrar em greve, por tempo indeterminado. O movimento é uma resposta ao pacote de redução de gastos – com demissões, fim de subsídios, revisão de contratos e serviços – anunciado pela instituição, que passa por sua pior crise financeira.