Praça no Sítio dos Vianas abrigará CRAS

"A criação do centro comunitário vai possibilitar que os munícipes tenham acesso a diversas atividades de educação, cultura, lazer e esportes. A estrutura do prédio está em boas condições para a instalação do CRAS e do centro comunitário. Os reparos necessários são na parte elétrica e em portas", informou a Prefeitura de Santo André, em nota.

Uma consulta pública realizada neste fim de semana em Santo André decidiu que a praça Maria Mariano, localizada no bairro Sítio dos Vianas, será reformada para abrigar um CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) e um centro comunitário.De acordo com a administração, do total de 289 pessoas que votaram, 269 (93%) optaram pela proposta de reforma do imóvel e instalação dos centros. Outros 15 moradores votaram pela segunda opção que era a demolição do prédio. Os demais votos foram brancos e nulos.Hoje, os moradores do bairro que são atendidos pelo CRAS precisam se deslocar para o bairro vizinho da Vila Luzita.