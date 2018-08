PPS lança Cristovam Buarque ao Senado e oficializa apoio a Rosso

Candidato ao governo do Distrito Federal ainda tem os apoios do PSC e do PRB

Em convenção realizada nesta sexta-feira (3), o PPS do Distrito Federal lançou a candidatura de Cristovam Buarque à reeleição para o Senado. O partido ainda oficializou o apoio à candidatura do deputado federal Rogério Rosso, do PSD, na disputa pelo comando do Buriti.



"No cenário que nós temos no Distrito Federal eu não tenho dúvida de que ele [Rosso] é o mais preparado. Rosso tem condições sim de ser o governador do Distrito Federal", afirmou o senador.



O deputado tem ainda os apoios do PSC e do PRB. Embora o PSDB também integre o grupo, ainda há dúvidas se o deputado federal Izalci Lucas, que era pré-candidato, vai aceitar a vice ou concorrer à releição pela Câmara dos Deputados.



"Já há algum tempo o PSDB fez uma opção legítima por outra coligação e o PSDB tem a legitimidade de escolher para onde quer ir", afirmou Rosso.



Rosso entrou na disputa após Jofran Frejat (PR) anunciar que não iria mais disputar a eleição. Líder nas pesquisas de intenção de voto, Frejat desisitiu e colocou Rosso na linha de frente da disputa. Em nota, Rosso afirmou que o que está em jogo na disputa eleitoral é o "resgate do DF".