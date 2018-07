Poupatempo instala caixa de autoatendimento em shopping do ABC

Um caixa de autoatendimento do Poupatempo foi instalado no Shopping ABC, em Santo André, no início da semana. No local é possível solicitar documentos e agendar horário para ser atendido em qualquer unidade do órgão.

No equipamento automático, o cidadão pode, por exemplo, imprimir de graça e na hora o Atestado de Antecedentes Criminais (AAC), documento da Secretaria de Segurança que atesta a idoneidade da pessoa.

O totem também permite a emissão da Certidão de Prontuário da CNH, pesquisar débitos e restrições do veículo.



Também é possível solicitar segundas vias da CNH e RG, pedir a troca da Permissão de Dirigir pela CNH Definitiva ou realizar agendamento para ser atendido em um dos 72 postos do Poupatempo no Estado.