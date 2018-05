Potiguar mordido por tubarão recebe alta de hospital

Pablo Diego está hospedado com a mãe em uma pousada na Boa Vista e está com problemas financeiros para continuar tratamento

O potiguar Pablo Diego Inácio de Melo, de 34 anos, que foi vítima de um ataque de um tubarão da espécie tigre na praia de Piedade, no Grande Recife, recebeu alta do Hospital da Restauração (HR), no Derby, centro do Recife, no último domingo. Desde então, o potiguar está hospedado em uma pensão com a mãe, no bairro da Boa Vista, e vem recebendo atendimento ambulatorial e fisioterápico na unidade hospitalar.