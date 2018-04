Potiguar atacado por tubarão tem mão direita amputada

O potiguar Pablo Diego Inácio de Melo, de 34 anos, atacado por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, teve a mão direita amputada nesta sexta (20). Após a cirurgia, ele foi encaminhado para a UTI do Hospital da Restauração (HR), no centro do Recife, mas tem quadro clínico considerado estável.





Segundo o Corpo de Bombeiros, no domingo (15) à tarde, Pablo estava com água na altura da cintura e provavelmente foi mordido primeiro na perna, e depois nos braços. Ele estava numa área sinalizada por placas quando foi mordido. Dois outros homens que estavam na água com ele ajudaram a retirá-lo do mar.

A cirurgia para amputar o membro superior direito ocorreu após o paciente ter sido submetido a um exame de doppler, uma ultrassonagrafia utilizada para verificar se o enxerto feito no membro atingido iria funcionar. Como o procedimento não teve êxito, o potiguar precisou da amputação.O banhista sofreu ferimentos graves nos dois braços e na perna direita, que também precisou ser amputada, no último domingo (15), dia do ataque. O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) analisa qual espécie mordeu o potiguar. Será emitido um laudo a partir de estudo feito na perna ferida.