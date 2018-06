Postos são autuados por descumprirem redução do diesel

Quatro dos 18 estabelecimentos vistoriados nesta quarta (6) tinham irregularidades, sendo que três não ofereciam desconto no combustível

O Procon-RJ autuou quatro dos 18 postos de combustíveis que foram vistoriados nas zonas norte e oeste do Rio, nesta quarta (6), sendo três deles por conta do descumprimento da determinação do governo federal de reduzir em R$ 0,46 o preço do litro do óleo diesel.



Os postos irregulares foram: Portela (av. Padre Guilherme Decaminada, 1.650, Santa Cruz), Posto de Abastecimento Mônica Alves (av. Brasil, 19.001, Irajá) e Atacadão Guadalupe (av. Brasil, s/nº, Guadalupe). Nenhum deles deu desconto superior a R$ 0,40. Para autuá-los, os fiscais usaram como base as notas fiscais indicando os preços do diesel até o dia 21/5 e a partir do dia 1/6, quando foi anunciada a redução. O Procon-RJ determinou-se a correção dos valores e a fixação de um cartaz informando o preço antigo e o novo.



O Posto Palmares (avenida Brasil, 50.660, Campo Grande) concedia o desconto de R$ 0,46 no diesel, mas foi interditado porque cinco extintores de incêndio do estabelecimento estavam descarregados. Além disso, não apresentou o Livor de Reclamações, não havia a informação do preço em produtos expostos à venda e apenas um dos dois fornecedores de combustíveis para o estabelecimento eram identificados nas bombas.



Aia nesta quarta (6), o governador Luiz Fernando Pezão sancionou o projeto de lei que reduz o valor do ICMS cobrado sobre o óleo diesel, o que deve fazer o preço do combustível diminuir ainda mais nos postos do Rio, baixando até R$ 0,10.