Postos do Detran fecham as portas no feriado

Desde o último dia 23/4, os postos do Detran têm intensificado os trabalhos a fim de minimizar os transtornos causados pela greve da categoria. A categoria ficou quase 30 dias paralisada reivindicando reposição salarial. Os servidores voltaram ao trabalho após a ameaça do ponto ser cortado.

Nesta segunda-feira (30/04), vésperas do feriado, todas as unidades do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), estarão funcionando normalmente das 7h às 19h, não havendo alteração no atendimento.Já na terça-feira (01/05), os postos de atendimento do Departamento não funcionam devido ao feriado Nacional do Dia do Trabalho, no entanto haverá plantão das equipes de educação, engenharia e fiscalização de trânsito.