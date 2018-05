Postos da região metropolitana do Recife voltam a ser abastecidos

Quantitativo de combustível, no entanto, é insuficiente para a demanda

Alguns postos da Região Metropolitana do Recife também voltaram a ser abastecidos neste domingo (27) e longas filas de motoristas em busca de combustível foram formadas. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco (Sindcombustíveis-PE), Alfredo Pinheiro Ramos, disse que entre 700 e 800 mil litros já foram a postos de gasolina de todo o Estado desde a sexta (25). O quantitativo, no entanto, está bem abaixo da necessidade, uma vez que Pernambuco consome, por mês, cerca de 260 milhões de litros do produto. "Infelizmente há vários bloqueios e o Governo Federal não está tomando as devidas medidas de desbloqueio. Não adianta a gente vir com combustível e ficar retido nas estradas", declarou Ramos.



Além do sistema de transporte de passageiros, também foram beneficiadas com a chegada de gasolina e diesel a Polícia Militar, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e as ambulâncias de hospitais estaduais. Serviços da Defesa Civil e coleta de lixo do Recife também estão abastecidos, segundo a administração estadual.