Posto onde gasolina chegou a R$9,99 é fechado em Águas Claras

BR Distribuidora fechou a unidade nesta tarde; o posto, além de praticar preços abusivoss, já vinha descumprindo uma série de exigências

A BR Distribuidora fechou na tarde desta sexta-feira (8) o posto de combustível em Águas Claras que chegou a vender o livro da gasolina a R$ 9,99 durante o começo da greve dos caminhoneiros, há duas semanas.



De acordo com a distribuidora, a medida foi tomada após autorização judicial. O posto, além de praticar preços abusivos nas vendas, já vinha descumprindo uma série de exigências da BR Distribuidora, como a alteração no nome, que ao invés de ter "BR" tinha "JR". O descumprimento das exigências do contrato já ocorria há mais de dois anos, segundo a BR Distribuidora.



O posto em Águas Claras foi um dos primeiros a reajustar o preço dos combustíveis a valores considerados abusivos no dia 24 de maio, auge da paralisação dos caminhoneiros que causou uma crise de desabastecimento em todo o país. Consumidores que estavam no local chegaram a fazer um vídeo dos funcionários alterando o preço, que na mesma noite subiu quase R$ 6. Com medo de desabastecimento, os brasilienses correram para os postos em busca de gasolina e outros combustíveis.



Para evitar novos abusos, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) autorizou o Governo de Brasília a manter o valor de R$ 4,29, usado em abril, como preço de referência para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O pedido para manter o preço estável foi feito pelo governador Rodrigo Rollemberg (PSB). O valor de R$ 4,29 é o valor de referência que o governo irá usar para a cobrança do imposto.