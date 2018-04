Posto do DFTrans de Sobradinho é interditado para reforma

Durante as obras, os usuários poderão buscar atendimento nos postos da Galeria dos Estados e da Rodoviária do Plano Piloto

O posto do Sistema de Bilhetagem Automática de Sobradinho suspendeu temporariamente o atendimento ao público na unidade nesta quarta-feira (24). A interrupção se deve à reforma do terminal rodoviário local, onde funciona a estrutura, segundo informou o Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans).



Os usuários podem buscar atendimento nos postos da Galeria dos Estados e da Rodoviária do Plano Piloto para serviços como: auxílio no cadastro do passe livre estudantil; recarga; além de bloqueio e emissão de cartões do Bilhete Único.

Como apoio, o DFTrans afirma que irá reforçar o atendimento nos guichês de venda de créditos no posto do terminal rodoviário de Planaltina. Enquanto durarem as obras no local, a partir de 9 de maio, os usuários também poderão recorrer ao posto do sistema que será montado no Ginásio de Esportes de Sobradinho, próximo à rodoviária.