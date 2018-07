Portabilidade cresceu quase 20% neste ano

Em 2018, mais de 110 mil brasilienses trocaram suas operadoras de telefone

O número de pessoas que trocaram suas operadoras de telefonia móvel cresceu 18% nos primeiros seis meses deste ano no Distrito Federal. De janeiro a fim de junho deste ano, os clientes da capital federal mudaram de operadora 103.477 vezes.



No primeiro semestre de 2017, foram 87.554 mudanças de empresa. Os dados são da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), que administra o serviço de portabilidade no país.



Em todo o país, foram realizadas 3,13 milhões de transferência entre operadoras de telefonia fixa e móvel nos primeiros seis meses do ano.



A portabilidade numérica é feita de graça, mas sempre dentro do mesmo serviço. Ou seja, de móvel para móvel ou fixo para fixo, e na área de alcance do mesmo DDD.

O prazo para a troca de operadora ocorre em três dias úteis ou após o agendamento do usuário.