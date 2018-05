Por telefone, bombeiro ajuda a salvar bebê engasgado com leite

Um bebê de 16 dias de nascimento foi salvo de um engasgo por meio de uma ligação feita pelos pais ao Corpo de Bombeiros (CB) na noite desta quarta-feira (2). O recém-nascido se engasgou com leite durante a amamentação. O caso foi divulgado nesta quinta (3).





A manobra de salvamento durou cerca de três minutos. No áudio da ligação é possível ouvir Guedes instruindo que a criança fosse apoiada no braço, na posição diagonal, mantendo a boca dela aberta, e, com a outra mão, fossem dadas cinco tapas leves nas costas. Foram necessárias três tentativas para que a criança retornasse. Com isto, a criança expeliu o leite e voltou a respirar e à coloração normal.



Enquanto o atendimento era feito pelo telefone, uma viatura se deslocava para a residência da família, localizada na rua Coronel Sucupira, no bairro Zumbi do Pacheco. A criança foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, na Zona Sul do Recife. O menino foi atendido, mas não precisou ser medicado e foi liberado em seguida.

Moradora de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, a mãe da criança ligou para 193 e o pai do garoto realizou os procedimentos recomendados pelo sargento Darlan Guedes dos Santos, despachante do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods).De acordo com os Bombeiros, a mãe telefonou muito nervosa porque o menino já estava apresentando coloração roxa. A gravidade do caso foi alta, tendo em vista que a criança apresentava dificuldade de respirar, moleza no corpo e mudança de coloração.