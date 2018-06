Por jogo do Brasil, órgãos públicos fecham às 13h desta quarta

Os órgãos públicos do Distrito Federal terão expediente reduzido nesta quarta-feira (27), quando a seleção do Brasil joga contra a Sérvia pela Copa do Mundo da Rússia. Como o jogo será às 15h, o expediente termina às 13 horas.



A redução do horário foi determinada por meio de um decreto assinado pelo governador Rodrigo Rollemberg. Entre os atendimentos que terão horário reduzido amanhã estão o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). As unidades de atendimento funcionarão das 8 às 13 horas. Já as fiscalizações serão feitas normalmente.



A Fundação Hemocentro de Brasília funcionará também em horário reduzido, até às 13h, assim como as agências do BRB e os postos de atendimento do Na Hora.



Bancos vão fechar às 13h para jogo do Brasil nesta quarta



Metrô

Metrô

O metrô funcionará normalmente, em horário de pico, das 6 às 8h45, com 24 trens. No resto da manhã, 15 trens vão circular. No horário de almoço, das 12 às 14h30, serão 20 locomotivas e três reservas. Pela tarde — até 19h45 — a operação terá 15 veículos em circulação, mas, a partir das 16h45, três ficarão disponíveis como reservas nos terminais. Já os atendimentos nas unidades de saúde, como emergências e unidades de pronto-atendimento (UPAs) funcionarão normalmente. Ambulatórios e unidades básicas de saúde (UBS) funcionarão até as 13 horas. Farmácias de componentes especializados (alto custo) seguem a mesma regra.