Por determinação do MP, S. Bernardo corta árvores no Batistini

Das 28 árvores existentes no local, 12 são goiabeiras, 15 abacateiros e uma mangueira. As espécies que forem suprimidas serão compensadas por mudas adequadas, com priorização de árvores nativas do bioma da Mata Atlântica, por meio de plano de manejo da arborização, que será elaborado junto à comunidade e respeitando os critérios estabelecidos pela Cetesb e MP.



"As espécies serão removidas das calçadas, de acordo com identificação prévia realizada pelo departamento de licenciamento ambiental", informou a Prefeitura de São Bernardo.

A secretaria de Gestão Ambiental de São Bernardo iniciou no último sábado (28) o corte de 28 árvores frutíferas do assentamento Jardim das Oliveiras III, no bairro Batistini. A medida foi uma recomendação do MP (Ministério Público) e da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), após identificarem que as espécies são potenciais vetores de contaminação.O levantamento dos órgãos aponta que o solo do bairro é contaminado por uma substância chamada de BTX (que significa benzeno, tolueno e xileno)."Esses compostos orgânicos estão submetidos a transformações bioquímicas e podem emitir gases nocivos à saúde humana", explicou a atual gestão em nota.