Por conta de greve, TJ-RJ suspende atividades nesta segunda

O TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio) suspendeu as atividades e os prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos no Estado do Rio, nesta segunda (28). A decisão, que consta no ato executivo 146/2018, foi do presidente do TJ-RJ, o desembargador Milton Fernandes de Souza. Para ele, os transtornos causados nos transportes público e particular, devido à escassez de combustíveis por conta da greve dos caminhoneiros no país, dificultam o deslocamento de advogados e jurisdicionados aos Fóruns.