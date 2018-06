Por cargo de prefeito, Átila recorre à Justiça Federal

A defesa do prefeito afastado de Mauá, Átila Jacomussi (PSB), entrou nesta terça-feira (19) com recurso ao TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) para tentar reassumir a cadeira de líder do Executivo.A ação tenta derrubar a liminar que o impede de assumir o cargo. A medida foi definida pelo desembargador federal do TRF-3 José Lunardelli juntamente com outras seis condições impostas para que Átila deixasse o presídio em Tremembé, no interior de São Paulo.A vice-prefeita Alaíde Damo (MDB) é a responsável pelo comando de Mauá desde 15 de maio. A decisão foi aprovada pela Câmara Municipal.