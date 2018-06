Pontos turísticos do DF terão horário diferenciado para estreia do Brasil na Copa

Confira a lista de funcionamento dos pontos turístico da capital para este domingo (17)

Em decorrência dos jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo 2018, órgãos do governo de Brasília terão expediente diferenciado. Neste domingo (17), durante o jogo da seleção contra a Suíça, equipamentos culturais e pontos turísticos que abrem nesse dia da semana podem ter esquema especial de funcionamento também.



O Catetinho terá expediente diferenciado, das 9h às 13h. O Memorial dos Povos Indígenas estará aberto apenas das 10h às 14h. O Museu Nacional também funcionará em esquema especial, das 9h às 13h.



Já o Jardim Botânico abrirá normalmente, das 9h às 17h. Da mesma forma, o Jardim Zoológico, das 8h30 às 17h. A Torre de TV também funcionará como de costume, das 9h às 19h e a Feira de artesanato das 9h às 18h.



A Biblioteca Nacional de Brasília também funcionará neste domingo (17), porém com horário especial, das 8h às 13h. O Centro Cultural Três Poderes terá o expediente reduzido, das 9h às 13h. Por fim, o Cine Brasília segue com a programação normal.