Ponte Rio-Niterói: pedágio fica mais caro a partir de terça

Tarifa básica, que vale para a categoria 1 de veículos, passa de R$ 4,10 para R$ 4,30

O pedágio da Ponte Rio-Niterói fica mais caro a partir desta terça (5), conforme a autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), publicada no "Diário Oficial" da União, nesta segunda (4). A tarifa básica, que vale para a categoria 1 de veículos, que incluem carros de passeio, caminhonetes e furgões, passa de R$ 4,10 para R$ 4,30. As tarifas para os demais veículos são calculadas com base na tarifa básica. O reajuste faz parte do aumento anual previsto no contrato de concessão.



Veja as novas tarifas:



Automóvel, caminhonete e furgão (tarifa básica): R$ 4,30

Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas: R$ 2,15

Automóvel e caminhonete com semi-reboque: R$ 6,45

Caminhão leve e trator, ônibus, furgão, automóvel e caminhonete com reboque: R$ 8,60

Caminhão, caminhão-trator com semi reboque e ônibus: R$ 12,90

Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque: de R$ 17,20 a R$ 25,80