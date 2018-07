Ponte e Guarani brigam para chegar ao G4

A sina dos clubes campineiros



A sina da segunda derrota consecutiva também deu as caras no campo do Guarani. Depois da derrota para o Paysandu, no sábado (28), o Bugre pega o Brasil de Pelotas em casa, no estádio Brinco de Ouro, às 16h30. No entanto, com 23 pontos na série B, mesmo que conquiste duas vitórias em seguida, o alviverde não baterá a meta interna de chegar aos 30 pontos no primeiro turno.



A situação do Guarani é mais complexa que a da Ponte. Além de a defesa falhar e permitir que o Paysandu quebrasse um jejum de oito jogos sem vitórias, a equipe agora está com a 11ª colocação. Apesar de o Brasil de Pelotas estar em 17º no campeonato, o Guarani enfrenta um time que luta para não ser rebaixado e que está estimulado pela vitória contra o último colocado, o Boa Esporte, por 2 a 0.

A próxima oportunidade para a Ponte brigar por um resultado melhor que o do último jogo será no Estádio Couto Pereira, na casa do adversário, o Coritiba. A partida será no sábado (28), às 19h, e a Ponte enfrenta um time que conquistou três pontos contra o Goiás e se aproximou do G4 da série B. Ou seja, o Coritiba está na sétima posição enquanto a Ponte estacionou no oitavo lugar.Na última terça-feira (24), a Ponte enfrentou o Juventude e perdeu de 1 a 0. Foi a segunda derrota consecutiva do time que se fixou com 24 pontos na tabela de classificação da série B do Brasileirão. Das oito partidas realizadas na primeira fase, a equipe teve quatro derrotas. A próxima disputa será em Araraquara no dia quatro do mês que vem contra o Avaí. É o último jogo do primeiro turno e se a Ponte pretende aproximar-se da zona de acesso para a série A é melhor se cuidar.