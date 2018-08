Ponte das Garças passará por obras neste fim de semana

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) fará obras na Ponte das Garças neste final de semana. O guarda-corpo da ponte, no sentido Plano Piloto, passará por reparos. A ação faz parte do plano de recuperação e manutenção de pontes e viadutos em todo o Distrito Federal.

A Novacap informa que as atividades não vão acarretar interdição total do trânsito. Porém, a faixa do sentido Lago Sul-Plano Piloto estará sinalizada para desvio do trânsito, onde a equipe estiver trabalhando. Cones, um caminhão e uma van da companhia servirão de alerta aos motoristas.





O trabalho de manutenção da Ponte das Garças se iniciou nos dias 10 e 11 de março deste ano, quando a Companhia realizou serviços de manutenção. Desde então, já foram feitos os serviços de reparos na pavimentação 50% concluído, substituição do guarda corpo 75% concluído, recuperação da laje do canteiro central 100% concluído, desentupimento das redes de drenagem 100% concluído e troca das tampas do canteiro central 20% concluído.