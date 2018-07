Polícias Civil e Federal investigam roubos simultâneos a bancos

Corporações estão colhendo testemunhos de moradores da cidade e buscando possíveis imagens, com o intuito de orientar as investigações e traçar o perfil e a dinâmica da ação em Surubim, no Agreste

Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), juntamente com a Polícia Federal (PF), já deu início às investigações para apurar as investidas criminosas contra as quatro agências bancárias do município de Surubim, Agreste do Estado, ocorridas na madrugada desta terça-feira (10). A polícia está colhendo testemunhos de moradores da cidade e buscando possíveis imagens, com o intuito de orientar as investigações e traçar o perfil e a dinâmica da ação.



O trabalho de investigação também está sendo acompanhado pela Força Tarefa Bancos, da Secretaria de Defesa Social, que conta com a participação de todas as unidades operativas do órgão, assim como da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), operadores bancários e empresas de transporte de valores. Criada em agosto de 2017, a Força Tarefa Bancos já resultou na prisão de 164 pessoas envolvidas em ações criminosas contra instituições financeiras, o que tem sido fundamental para reduzir esse tipo de crime em todo o Estado.



Estatísticas

Só nos primeiros seis meses desse ano, a SDS registrou uma queda de mais de 32% nesse tipo de ação. Ao todo, registraram-se 35 ocorrências registradas contra agências bancárias, caixas eletrônicos e carros-fortes nos seis primeiros meses deste ano, contra 52 no mesmo período do ano passado.



Já o Sindicato dos Bancários afirma que, com as ocorrências desta madrugada em Surubim, o número total de investidas criminosas contra bancos no Estado chegou a 102. De janeiro até 10 de julho, foram 43 explosões, 27 arrombamentos, 18 assaltos, 11 estelionatos, dois sequestros e uma invasão.