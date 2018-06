Policiamento no São João deste ano é 22% maior do que em 2017

Segurança conta com 30.098 postos de trabalho das polícias Militar, Civil e Científica, além do Corpo de Bombeiros

O São João 2018 de Pernambuco tem a segurança reforçada em todo o mês de junho, com a ativação de 30.098 postos de trabalho das polícias Militar, Civil e Científica e do Corpo de Bombeiros Militar. O efetivo é 22% maior do que o empregado nos festejos juninos de 2017. Nesta quarta-feira (13), a Secretaria de Defesa Social (SDS) divulgou os detalhes da operação São João 2018.



O incremento no policiamento dá especial atenção para os polos juninos, a exemplo de Caruaru, Limoeiro, Gravatá, Arcoverde e Petrolina, além da capital. O esquema especial de segurança teve início em 1º de junho e prossegue até 1º de julho. Nos dias 22, 23 e 24 de junho, quando os festejos alcançam seu ponto alto, as escalas de trabalho estarão ainda mais robustas por todo o Estado.



Somente a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) ativou 22.478 escalas de plantão para o período completo da operação São João. Apenas para os dias 22, 23 e 24 de junho, são 6.211 postos de trabalho mobilizados. As equipes de policiamento ostensivo estarão distribuídas nos focos de animação, em viaturas de quatro rodas, motocicletas, a cavalo e a pé.



O período de Pré-São João (entre 1º e 21 de junho) concentra a maioria dos plantões, com 12.928 postos de trabalho entre todas as operativas da SDS. Nos três principais dias de festa – 22 a 24 de junho –, o efetivo empregado será de 9.938 postos de trabalho. De 25 de junho a 1º de julho, o chamado Pós-São João, haverá 7.172 escalas preenchidas.



O Centro Integrado de Comando e Controle Regional da SDS (CICCR) concentrará as informações estratégicas para a operação São João, auxiliando os gestores na tomada de decisões. Além de receber informações das equipes nas ruas, o CICCR terá o subsídio da Plataforma de Observação Elevada (POE), instalada em Caruaru.



A estação possui 14 câmeras de longo alcance e abrangência de 360º. Elas captam imagens para apoiar os policiais de serviço no combate à criminalidade e na manutenção da ordem nos locais festivos, garantindo a tranquilidade da população.



Delegacias móveis

Para agilizar o registro das ocorrências nas festas de São João, a Polícia Civil montou delegacias móveis em pontos estratégicos e lança mão, no total, de 4.186 profissionais. Em Caruaru, no Agreste, a delegacia móvel e uma Central de Registro já estão lavrando flagrantes e expedindo boletins de ocorrência e TCOs no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. O Alto do Moura conta, igualmente, com delegacia nos dias de evento. Na véspera (23) e no dia de São João (24), a Feira de Caruaru receberá uma equipe da Delegacia Móvel.



Também foram destacadas delegacias móveis da Polícia Civil para o Sítio Trindade (Recife), Gravatá, Petrolina e Araripina. Casos de maior potencial ofensivo serão encaminhados para as Delegacias de Plantão de cada localidade ou, no caso do Recife, para a Central de Flagrantes da Capital.