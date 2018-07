Policial suspeito de integrar milícia é preso na Barra

Quatro homens foram presos ao deixar uma boate na Barra da Tijuca na última terça-feira (3). As prisões foram realizadas por policiais da Corregedoria Interna da Polícia Civil (Coinpol) com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Um dos suspeitos é um policial civil que é apontado como um dos chefes do tráfico da milícia da Carobinha, na zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Corregedoria, eles foram localizados após uma denúncia anônima repassada à Coinpol. Os policiais apreenderam com os suspeitos cinco fuzis, uma metralhadora antiaérea, quatro pistolas, farta munição, além de dois veículos, sendo um deles blindado.