Policial militar é morto em posto de gasolina, em Campinho

Na corporação há 31 anos, Marcílio Ferreira, de 54 anos, deixa esposa e seis filhos.

O subtenente da Polícia Militar Marcílio de Melo Ferreira foi morto a tiros, na madrugada desta segunda (02), em um posto na Estrada Intendente Magalhães, na altura de Campinho, zona norte do Rio. De acordo com a PM, bandidos estavam assaltando o estabelecimento e perceberam que o policial estava armado enquanto abastecia.Marcílio entrou em luta corporal com os criminosos, que conseguiram retirar a arma do PM e atiraram contra ele. O subtenete chegou a ser levado ao Hospital Carlos Chagas, mas não resistiu aos ferimentos. Este já é o 31º policial militar morto no Rio de Janeiro em 2018.Ainda de acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), que realizavam patrulhamento na área, perceberam a ação dos bandidos, conseguindo prender três suspeitos.