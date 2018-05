Policial é morto em Jacarepaguá; PM faz buscas na Cidade de Deus

Stephan Cruz Contreiras morreu após tentativa de assalto na Avenida Geremário Dantas; com ação da polícia, há tiroteio na comunidade

Um policial militar foi morto na Avenida Geremário Dantas, em Jacarepaguá, zona norte do Rio, na manhã desta quinta (2), em uma tentativa de assalto. Segundo a PM, o capitão Stephan Cruz Contreiras, de 36 anos, trafegava em uma moto na via, na altura da Estrada do Capenha, no Pechincha, quando teria sido abordado por criminosos em uma moto durante tentativa de roubo. Ainda de acordo com a Polícia Militar, houve confronto e o policial foi ferido, mas não resistiu e faleceu no local. Ele é o 40º policial militar morto no Rio de Janeiro em 2018.



A Polícia Militar informou que o COE (Comando de Operações Especiais), o 18ºBPM (Jacarepaguá) e a UPP Cidade de Deus fazem operação na comunidade Cidade de Deus com o objetivo de "localizar e prender criminosos envolvidos na morte do policial militar ocorrida nesta manhã no Pechincha". Equipes do Batalhão de Choque e do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) também estão atuando no local, além do monitoramento áereo da região pelo Grupamento Aeromóvel.



Agentes do BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas) atuam na Linha Amarela, que neste momento está interditada.



Capitão Contreiras estava na Polícia Militar desde 2002 e era lotado no 18ºBPM (Jacarepaguá). O policial deixa esposa.