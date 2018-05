Policial é morto em Botafogo; já são 49 PMs assassinados no ano

Cabo foi cercado por bandidos em uma tentativa de assalto, na zona sul do Rio

Um cabo da Polícia Militar foi assassinado na noite da última quarta (16), em Botafogo. Rafael Estevão foi cercado por criminosos e morto em uma tentativa de assalto, de acordo com a polícia. O cabo trabalhava no Controle Operacional da Polícia Militar. Ele é o 49º PM assassinado este ano no Estado do Rio.



Outro policial militar morreu em uma tentativa de assalto, na última quarta (16). O sargento Robert Nogueira de Almeida, de 42 anos, foi morto na rua Souto, em Cascadura, zona norte do Rio. Ele estava em sua moto, uma Honda CG 125, quando foi abordado pelos criminosos, que também estavam de moto. Apesar de a vítima estar desarmada, os bandidos teriam descoberto que Robert era policial militar e atirado. Nada foi roubado e os criminosos fugiram.