Policial é morto durante assalto em Diadema

Um assalto na região da rua Élbio Camilo, em Diadema, no ABC Paulista, terminou com a morte de um policial no início da tarde deste domingo (10).O helicóptero Águia da PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência.Segundo os Bombeiros, o suspeito do crime também foi baleado. As circunstâncias do incidente, no entanto, ainda estão sendo investigadas pela polícia.