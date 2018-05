Policial é baleado em ação contra roubo de carga

Um policial militar foi baleado no braço na tarde deste domingo (6) enquanto a PM fazia um cerco a criminosos que teriam roubado um caminhão de arga na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.De acordo com a Polícia Militar, o policial, que não teve o nome divulgado, percebeu a ação quando o caminhão passou em frente à cabine da PM. Segundo testemunhas, ao receberem a ordem de parar, os suspeitos atiraram no agente, desceram do caminhão e fugiram numa moto de um entregador de refeições. Ninguém foi preso na operação.