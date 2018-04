Policial da UPP da Rocinha é morto em Queimados

Carro em que soldado estava apresentava várias marcas de perfuração; 14 cápsulas de balas foram encontradas

O soldado Lutercio Galiza de Souza, da UPP(Unidade de Polícia Pacificadora) da Rocinha, foi morto a tiros no bairro de São Roque, localizado em Queimados, na Baixada Fluminense.



No local do crime foram encontradas 14 cápsulas de balas e o carro em que o policial militar estava apresentava várias marcas de perfuração por armas de fogo.



Lutercio, de 32 anos, estava na PM (Polícia Militar) há três anos e deixa uma filha. O crime será investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense). O corpo do soldado foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Nova Igauçu.



A Polícia Civil ainda não tem infromações das circunstâncias do crime e procura por imagens de câmeras de segurança para encontrar pistas sobre os autores. Este foi o 32º caso de policial morto no Rio de Janeiro em 2018.