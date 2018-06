Policial civil morre baleado durante operação em Acari

Chefe da Delegacia de Combate às Drogas, Ellery Ramos de Lemos, foi atingido com tiro na cabeça; é o 3º policial civil assassinado este ano no RJ; 56 PMs também foram mortos

Um policial civil morreu após ser atingido com uma bala na cabeça durante operação contra o tráfico em Acari, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (12). Ellery de Ramos Lemos era chefe de investigações da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD).



Ele é o terceiro policial civil assassinado este ano no Estado do Rio de Janeiro. Em janeiro, Renato Laelson, foi morto ao reagir a um assalto em um supermercado e delegado Fábio Monteiro foi assassinado e encontrado morto no porta-malas do próprio carro, perto da Favela do Arará. Ainda neste ano, 56 PMs foram mortos.



Após ser baleado, o inspetor chegou a ser levado para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio, mas chegou morto na unidade. Equipes da Polícia Civil foram deslocadas para a região para buscar os responsáveis pelo crime e agentes de várias delegacias foram deslocados para atuar na operação em Acari.