Policiais são presos por desviar carga contrabandeada de cigarros

As investigações apontam que cerca de 130 mil maços de cigarro do Paraguai seriam comercializados na Região Metropolitana e interior

Dois policiais civis e um militar foram presos em flagrante por apreender irregularmente uma carga de cigarros, próximo ao Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), no bairro do Curado, zona oeste do Recife. Eles confiscaram 130 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os detalhes do caso foram divulgados nesta quinta-feira (5).



As investigações tiveram início em dezembro do ano passado quando a Polícia Civil começou a investigar a possível participação de policiais civis e militares em desvios de cargas contrabandeadas. Segundo a polícia, em vez de levar a carga para a delegacia para abertura de inquérito e investigação, o comissário, o agente e o militar revenderiam o material retido no mercado clandestino da Região Metropolitana e interior de Pernambuco.



O flagrante ocorreu, nessa quarta (4), no momento em que eles carregavam um caminhão, depois de ter colocado as caixas em outro veículo. Esses cigarros entravam no Brasil sem autorização e, por isso, ficou configurado o crime de contrabando. Os três policiais foram autuados ainda por associação criminosa e peculato, quando funcionário público desvia dinheiro público ou objeto para uso próprio, abusando da confiança conquistada com o cargo.



Segundo a polícia, um dos civis estava afastado das suas funções para investigação da corregedoria e o militar em licença médica. "Que isso sirva de exemplo para os demais policiais, pois não vamos aceitar esse tipo de conduta. São policiais que deveriam estar protegendo a população e cumprindo a lei, mas não estavam fazendo", disse o chefe da Polícia Civil, Joselito Kerhle do Amaral.



Além da prisão e autuação na esfera penal, os três policiais serão alvo de inquérito administrativo, o que poderá levar os policiais a serem excluídos dos quadros de suas respectivas corporações. Ainda nesta quinta (5), eles seguirão para audiência de custódia, que deve ou não confirmar a prisão.