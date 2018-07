Policiais são condenados por cobrar para não cumprir mandados

19.07.2018 19:17

A dupla compre prisão preventiva desde o ano passado; eles foram condenados pelo crime de extorsão qualificada

A 1ª Vara Criminal de Samambaia condenou os policial civil Marcelo da Costa Souza e o policial militar reformado Jorge Alves dos Santos foram condenados pelo crime de extorsão qualificada. Cabe recurso da decisão.



De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, a dupla ameaçou dois homens e cobrou R$ 30 mil para não cumprir mandados de prisão que estariam abertos contra eles.



Os policiais teriam encontrado as vítimas na Feira Permanente de Samambaia. No caminho, as intimidaram, pedindo o dinheiro para deixá-las livres da prisão.



O policial civil foi condenado a 29 anos e 7 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, perdeu o cargo de agente de polícia e terá de pagar multa de R$ 4 mil. Já o militar reformado pegou 22 anos e 12 meses de reclusão, também em regime fechado, e multa de R$ 2,6 mil. As investigações contra Marcelo e Jorge começaram em junho de 2017.