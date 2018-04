Policiais militares passam por curso de reciclagem

O Estágio de Aplicações Táticas, capacitação realizada pelas Forças Armadas, visa uma homogeneidade no treinamento

Começou nesta terça (03) o Estágio de Aplicações Táticas para policiais militares. O objetivo do treinamento é que os agentes passem por uma reciclagem de instruções. A capacitação, realizada pelas Forças Armadas, aconteceu no COE (Comando de Operações Especiais).



O chefe do gabinete de intervenção federal, general Mauro Sinott, esteve presente na apresentação e afirmou que a capacitação promove uma homogeneidade no treinamento.



"Estamos iniciando uma atividade que queremos que continue. Quando mandamos para a rua um agente público para exercer ação coercitiva para o exercício da soberania, ele tem que estar preparado", afirmou.



O curso, ministrado por 20 instrutores, conta com aulas teóricas e práticas, como treinamento de técnica de progressão em ambiente confinado e de tiro. Na próxima semana, policiais militares do 14º BPM (Bangu) passarão pela capacitação.