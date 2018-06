Polícia volta a fazer operação em comunidades do Leme

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães e da UPP estão nos acessos à Babilônia e ao Chapéu Mangueira

A polícia voltou a atuar nas comunidades do Chapéu Mangueira e da Babilônia, ambas no Leme, na manhã desta quarta (6). No dia anterior, terça (5), agentes do Bope (Batalhão de Operações Especiais) já haviam entrado nos dois morros para realizar uma operação de busca a bandidos de facções rivais que estariam brigando pelo controle do tráfico da região, em uma parte alta e de mata fechada. Desta vez, policiais militares do BAC (Batalhão de Ações com Cães) e da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) atuam no local.



Os policiais estão posicionados nos acessos, revistando carros e pessoas suspeitas que entram ou saem das duas comunidades, de acordo com a Agência Brasil. A ação ainda faz parte da mesma resposta policial aos confrontos da madrugada de terça (5), quando moradores do entorno foram acordados com barulhos de tiros e explosões de granadas.



Na terça (5), durante a operação da PM, dois homens foram mortos em confronto. Segundo a polícia, eles estavam armados com um fuzil e uma pistola. Feridos, os suspeitos chegaram a ser levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.