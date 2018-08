Polícia realiza operação em comunidades de Belford Roxo

Nesta quinta-feira (2), equipes do Comando de Operações Especiais da Pmerj (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) realizam uma operação nas comunidades de Santa Tereza, Guaxa e Machado, em Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio. Até agora, uma pistola, munições, drogas e celulares foram apreendidos.A página OTT- Rj (Onde Tem Tiroteio – RJ) registrou tiros no Jardim Gláucia, em Santa Teresa e no Parque São José, em Belford Roxo, desde a madrugada. Segundo o laboratório de dados Fogo Cruzado RJ, também ocorreram registros de tiros no Jardim Redentor.Segundo balanço do laboratório, ocorreram 798 tiroteios/disparos em julho deste ano na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Apesar de haver uma redução de 4% nos registros de toda a região em comparação com o mês anterior, ocorreu um aumento de 18% no município de Belford Roxo.