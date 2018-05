Polícia prende um dos chefes da milícia na zona oeste

Sérgio Luiz da Silva, conhecido como

Segundo as investigações, Lica teria se aliado a uma facção criminosa que comanda o tráfico de drogas na região, para ganhar o controle da comunidade do Bateau Mouche. A polícia crê que ele seria o sucessor do traficanteDa Rússia e morto durante uma operação da polícia com as Forças Armadas, no sábado (19). Os dois criminosos teriam se aliado no final do ano passado, quando Lica fazia parte de uma milícia que ocupava o morro da Chacrinha e teria tentado dominar toda a região, sem sucesso.