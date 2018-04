Polícia prende suspeitos de matar PMs na Praça Seca e em Iguaba

Ambos os casos aconteceram no sábado (28), e acusados foram detidos nesta segunda (30)

A Polícia Civil prendeu nesta segunda (30) dois suspeitos de participarem dos assassinatos de dois policiais militares, no último sábado (28), em casos isolados na favela Bateau Mouche, na Praça Seca, e em Iguaba, na Região dos Lagos.



No primeiro caso, que ocorreu na zona oeste da capital fluminense, o acusado é Fabricio Ilton Muniz De Araújo, conhecido como Lerdinho. Ele teria matado o sargento da PM Carlos Eduardo Gomes Cardoso e acabou preso em flagrante por policiais da DH (Delegacia de Homicídios da Capital), autuado por associação para o tráfico e homicídio qualificado. O suspeito tinha sido baleado e estava internado no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá.



Já no outro caso, fora da capital, Paula de Azevedo Esteves Souza é suspeita de ser mandante do homicídio do cabo da Polícia Militar Antônio Carlos Oliveira de Moura, de 33 anos, cujo corpo foi encontradoem uma fazenda em Iguaba Grande. Ele estava ajudando um amigo a fazer uma mudança na comunidade de Condomínio 2, em Araruama, quando foi reconhecido por criminosos da região como policial, de acordo com informações da Agência Brasil.



Contra Paula, havia um mandado de prisão cautelar decretado pelo Plantão Judiciário, em São Pedro da Aldeia, mesmo caso de Luis Fernando Souza da Silva, considerado pela Polícia Civil como outro suspeito de envolvimento no crime.