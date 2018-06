Polícia prende suspeitos de matar e esquadrejar homem

A polícia chegou aos suspeitos por meio de análise de câmeras de segurança da rua em que o corpo foi encontrado e após identificarem - nas imagens - um cachorro que acompanhou um dos homens, quando abandonava o carrinho.



Eles foram presos na casa de André Luís Paulo com sinais de embriaguez. Na residência de Braga ainda foram encontrados uma camiseta e um tênis com sinais de sangue. O material foi recolhido para para perícia do Instituto de Criminalística.



Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. O caso foi registrado como homicídio e destruição, subtração e ocultação de cadáver e será investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Santo André.



A Justiça decretou a prisão temporária dos acusados, que estão detidos na Cadeia Pública de Santo André.

