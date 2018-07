Polícia prende suspeitos de linchar adolescente em festa no Parque da Cidade

Jovem de 16 anos foi espancado até a morte em evento no centro de Brasília

A Polícia Civil localizou quatro pessoas suspeitas de participarem do linchamento de um adolescente durante uma festa no Parque da Cidade, em maio deste ano. Eles foram alvos de mandados de prisão temporária no âmbito da operação Thanatus, que também cumpriu 12 buscas e apreensões na manhã desta terça-feira (10).



A vítima, o estudante Victor Martins Melo, de 16 anos, foi espancado por cerca de 20 pessoas até a morte, segundo as investigações. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) indicou que a morte do adolescente foi causada por uma perfuração no coração. Victor teve uma hemorragia aguda e não resistiu.



De acordo com as investigações, na casa dos suspeitos foram encontradas armas brancas, como facas e canivetes. A polícia informou que os objetos serão periciados para identificar se eles foram usados no crime.



Linchamento

O crime teria sido "motivado" pelo furto de um celular. Victor teria sido confundido com um amigo, que conseguiu fugir com o aparelho de uma menina que estava na festa. O adolescente não tinha antecedentes criminais, conforme apontou as investigações.



Ao delegado-adjunto da 1ª DP, na Asa Sul, Ataliba Neto, responsável pela investigação, as quatro pessoas detidas negaram envolvimento no crime. Além dos quatro presos, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de 12 pessoas para tentar encontrar os pertences de Victor.