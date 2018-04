Polícia prende suspeitos de chacina de cinco jovens em Maricá

09.04.2018 09:56

Apontado como autor dos disparos, João Paulo Firmino é um dos detidos; acusados teriam envolvimento com grupos milicianos

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda (9) três homens participantes de um grupo de milicianos acusado de participação na chacina de cinco jovens em um condomínio do Minha Casa, Minha Vida em Maricá, Região Metropolitana do Rio, no dia 25 de abril. Um deles foi identificado como João Paulo Firmino, apontado como autor dos disparos.



As vítimas do crime foram Sávio de Oliveira Vitipó, de 19 anos, Mateus Bitencourt da Silva, 18 anos, Patrick da Silva Diniz, Matheus Barauna dos Santos e Marcus Jonathas.



Uma coletiva está marcada para a manhã desta segunda (9) para esclarecer pontos da ação dos policiais da delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que vem investigando o caso, e sobre as prisões dos suspeitos.