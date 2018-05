Polícia prende suspeitos de cartel de combustível no Grande Recife

Foram detidas três pessoas ligadas ao sindicato dos donos de combustíveis. Presidente do Sindicombustíveis-PE e empresários do setor também são investigados

A Polícia Civil prendeu três pessoas sob suspeita de envolvimento com cartel de combustíveis na Região Metropolitana do Recife. Segundo as investigações, eles também teriam comedido crime contra a ordem econômica, manipulando os preços de gasolina, álcool e diesel nas bombas. Os suspeitos são integrantes do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco (Sindicombustíveis-PE).



As prisões ocorrem durante a operação Funil, deflagrada nesta terça-feira (15). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências (10) e postos de gasolina (17) nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima, Igarassu, Moreno, Vitória de Santo Antão, Pombos, Paudalho, Glória do Goitá, Gravatá e Bonito. Uma espingarda foi apreendida num posto em Moreno, na BR-232.



As investigações começaram há 11 meses pela Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária (Decot). Os policiais ainda estão na rua tentando apreender mais documentos que comprovem a fraude. Os presos estão na sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Cordeiro, mas já estão com prisão preventiva decreta e devem ser encaminhados ainda nesta terça-feira para o Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.



De acordo com o delegado Nelson Souto, gerente Operacional das Delegacias Especializadas, a Polícia investiga ainda se a prática criminosa vinha sendo cometida por outros integrantes do sindicato, inclusive o presidente do Sindicombustíveis-PE, Alfredo Ramos Pinheiro, e empresários do setor. "É uma investigação bem ampla e que esperamos aprofundar mais a frente", disse.



O delegado informou que a participação dos três presos seria no alinhamento de preços junto aos postos de gasolina. "Infelizmente, no momento que estamos vivendo, com os combustíveis com alto valor, a sociedade clama, inclusive, pela redução desses preços, e a gente tem a infelicidade de ter a informação que o sindicato estaria direcionando os preços aqui no estado de Pernambuco", comentou o delegado.



Participaram da operação 163 policiais civis, entre delegados, comissários, agentes e escrivães. Esta é a 14ª Operação de repressão qualificada de 2018. Mais detalhes a respeito da investigação serão divulgados nesta quarta-feira (16), na sede da Polícia Civil, na Boa Vista, centro do Recife.