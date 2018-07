Polícia prende suspeito de matar ex-mulher a facadas no DF

O crime aconteceu no último sábado (14), e Stefanno Jesus Souza de Amorim estava foragido desde então

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu na tarde desta terça-feira (17) o suspeito de assassinar Janaína Romão Lucio, de 30 anos, funcionária do Ministério dos Direitos Humanos. O crime aconteceu no último sábado (14), e Stefanno Jesus Souza de Amorim estava foragido desde então.



O suspeito tem 21 anos e era ex-marido da vítima. Stefanno teria assassinado Janaína com cinco facadas na frente das duas filhas do casal.



De acordo com a PCDF, o suspeito é considerado como "perigoso" por conta dos antecedentes criminais. Stefanno foi capturado no Recanto das Emas por volta das 16h e a ocorrência está registrada como feminicídio – crime de ódio motivado pelo gênero.



Segundo o delegado-chefe da 33ª DP, Alberto Rodrigues, a vítima já havia registrado duas ocorrências de violência doméstica contra o ex-companheiro.



Feminicídio

Janaína Romão foi a 14ª vítima de feminicídio no DF neste ano. O crime apresentou um crescimento de mais de 30% neste sete primeiros meses de 2018.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, dos 143 presos que usam tornozeleiras eletrônicas no DF, 21 cometeram violência doméstica. Os detentos utilizam o equipamento para se manterem distantes das vítimas, depois de decisões judiciais.