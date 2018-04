Polícia prende sete pessoas em cassino clandestino

Sete pessoas foram detidas e 51 máquinas caça-níqueis apreendidas em um cassino clandestino em Olinda, na região metropolitana do Recife (RMR). Durante a ação, realizada nesta segunda-feira (9) pela Polícia Militar (PM), havia jogadores e funcionários dentro do estabelecimento, localizado na avenida Getúlio Vargas.





Ao todo, três jogadores, três funcionários e um segurança foram detidos pela PM e encaminhados à Central de Flagrantes, no bairro de Campo Grande, na zona norte do Recife. As máquinas apreendidas também seguiram para o mesmo local. O proprietário do estabelecimento não foi identificado na ocasião.



Ainda no cassino clandestino, a polícia encontrou um invólucro contendo uma substância inicialmente identificada como cocaína. O material segue ao Instituto de Criminalística para análise. Segundo a PM, as investigações do caso passam a ser feitas pela Polícia Civil para que o dono do cassino clandestino seja identificado.

Há suspeita de que policiais militares estejam envolvidos na manutenção e funcionamento do cassino, que funcionava em um casarão desocupado, ao lado de uma clínica de fisioterapia. Duas salas eram usadas para o cassino, todas com ar-condicionado, além do quintal do casarão. O estabelecimento funcionava 24 horas por dia há pelo menos dois meses.De acordo com a PM, a ação ocorreu após um trabalho do setor de inteligência da corporação. O local estava sendo monitorado há cerca de uma semana. No momento em que os policiais chegaram ao estabelecimento, havia idosos fazendo apostas. Os jogadores da terceira idade, alguns com cerca de 80 anos, foram dispensados por questões de saúde.