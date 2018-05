Polícia prende quatro pessoas por falsificação de bebidas

Adulteração das bebidas era feita em um galpão no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife

Quatro homens foram presos em flagrante por falsificação de bebidas, nesta quinta-feira (24), em um galpão, no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife. De acordo com a polícia, o local era usado como depósito de 14 mil litros de álcool puro. No galpão também foi encontrado açúcar, centenas de rótulos e tampas de garrafas que eram usados para adulteração de marcas de aguardente, vodka e conhaque.



De acordo com a delegada Beatriz Gibson, titular da Delegacia de Crimes Contra o Consumidor (Decon), a bebida era oferecida em estabelecimentos por valor mais barato. "Eles entregavam cerca de 150 caixas por semana em estabelecimentos comerciais", disse a delegada. Os comerciantes que compraram a mercadoria devem procurar a Delegacia de Pirataria para realizar a devolução. O produto não deve ser comercializado.



Um dos homens detidos foi autuado em flagrante por corrupção ativa e falsificação de substância. O responsável pelo fabrico, Edgercio de Souza Leite, de 54 anos, tentou subornar a equipe com um valor de R$ 10 mil para não ser preso. Desse valor, R$ 5 mil seria na hora e a outra metade na segunda ou terça-feira para que ele continuasse produzindo. Após audiência de custódia, ele pagou fiança de dois salários mínimos e liberado para responder em liberdade.



A ação foi realizada em conjunto pela Delegacia de Crimes Contra o Consumidor (Decon) com a Delegacia de Crimes Contra a Propriedade Imaterial (Deprim). O material apreendido passará por perícia no Instituto de Criminalística (IC), podendo determinar outros possíveis crimes. A Vigilância Sanitária do Recife foi acionada e interditou o galpão.