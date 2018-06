Polícia prende quadrilha acusada de furtar combustível de transportadora no DF

Em dois meses, o grupo teria desviado cerca de 10 mil litros

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (8) quatro pessoas acusadas de furtarem combustíveis de uma distribuidora do Guará. Cerca de 10 mil litros de combustíveis teriam sido furtados durante o período de dois meses.



De acordo com as investigações, para não chamar a atenção, eles retiravam 100 litros de cada caminhão e colocavam em galões. Cada veículo sai da transportadora com cerca de 15 mil litros para distribuir aos postos da capital.



Os homens trabalhavam na empresa de distribuição de combustíveis e eles furtavam lacres para a entrega dos combustíveis, segundo o delegado André Luis de Oliveira. "Quando eles enchiam os caminhões-tanque, usavam um lacre roubado em vez do lacre original da entrega. Eles saíam do local, estacionavam em um pátio próximo à empresa e enchiam os próprios galões. Após subtraírem o produto, colocavam o lacre original, para que o cliente final não percebesse o furto", explicou.