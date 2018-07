Polícia prende prefeito de Japeri por associação ao tráfico

A prisão integra a Operação Senomes, deflagrada pelo MPRJ e pela Polícia Civil

Nesta sexta-feira (27), o prefeito de Japeri, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Carlos Moraes Costa (PP), de 73 anos, foi preso em Nova Iguaçu, em operação do Ministério Público e da Polícia Civil.



A prisão integra a Operação Senomes, que visa cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o prefeito e também contra o presidente da Câmara de Vereadores, Wesley George de Oliveira, e o vereador Cláudio José da Silva, o Cacau, que também foi preso.



Segundo a Polícia Civil, os três, ao lado de Jenifer Aparecida Kaizer de Matos, foram denunciados pelo MPRJ à Justiça por associação ao tráfico de drogas. A operação teve como base investigações da Polícia Civil, do Grupo de Atribuição Originária em Matéria Criminal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado.



Além disso, também estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra 37 traficantes denunciados por integrarem a mesma facção criminosa que controla a venda de drogas em diversas favelas de Japeri, na Baixada Fluminense, sob a liderança de Breno de Souza, o BR, preso na semana passada.



O MPRJ também obteve junto ao Judiciário a suspensão do exercício da função pública do prefeito e dos dois vereadores. A denúncia narra que o prefeito e os vereadores integravam o núcleo político da organização criminosa que domina o tráfico de drogas no Complexo do Guandu, em Japeri.



*Com Agência Brasil