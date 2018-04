Polícia prende mandante de roubos de carros na zona norte

A operação foi fruto de uma operação que durou cerca de dois meses pela DRFA ( Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis).

A Polícia Civil prendeu, na manhã de ontem, Agnaldo da Silva Beserra, conhecido como Guina, apontado como chefe do tráfico de drogas no morro da Galinha, em Inhaúma, e o responsável por dar as ordens de roubos a veículos na zona norte, principalmente no eixo da avenida Pastor Martin Luther King até a avenida Brasil. Os veículos roubados eram levados para a comunidade Parque União, no Complexo da Maré.Contra ele, havia três mandados de prisão, expedidos pela Justiça, pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Ele prestava contas diretamente para o traficante My Thor, que está preso.Segundo as informações da Polícia Civil, no momento da prisão, o criminoso tentou fugir pelos fundos da casa, mas o imóvel estava cercado pelos agentes, que conseguiram capturá-lo. A principio, Guina se identificou como Fábio. Durante buscas na residência, foi encontrada uma identidade falsa.