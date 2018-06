Polícia prende homem que furtava coroas de flores de cemitério do DF

Segundo os investigadores, ele esperava o fim do sepultamento e pegava de volta os produtos comercializados para revender

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (19), um vendedor de flores dentro do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O homem foi flagrado furtando coroas dos túmulos para revendê-las em frente ao local.



Segundo investigação, o homem que foi identificado como Domingos Eduardo de Negreiros Silva, 33 anos, vendia as flores e depois do sepultamento pegava as coroas de volta para serem revendidas. A polícia chegou até o homem após denúncia anônima.



O delegado Ataliba Neto contou que um dia depois do enterro o vendedor ia até os túmulos e retirava as flores que podiam para ser aproveitadas. Depois, arrumava os arranjos em coroas e colocava no stand para serem revendidas.