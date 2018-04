Polícia prende homem por estuprar enteada de 10 anos

Um homem de 32 anos foi preso por abusar da enteada, uma menina de 10 anos, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Ele já havia sido procurado para prisão em flagrante em junho de 2017, quando o caso foi denunciado ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), mas fugiu e foi encontrado nesta segunda (2), morando novamente na casa da vítima.





Segundo o gestor do órgão, Darlson Macedo, a localização do homem surpreendeu a polícia. "Nossas equipes o encontraram morando novamente na casa da vítima, como se nada tivesse acontecido", relatou o delegado. A criança e a mãe serão novamente ouvidas pela polícia, para dar continuidade às investigações do caso. Vai ser averiguado se ele cometeu novos abusos sexuais no período em que voltou para a casa da mãe da vítima.



De acordo com a polícia, a mãe da menina provavelmente será indiciada pela conivência com o criminoso. "Ela será avaliada por omissão e permissividade do abuso. Será solicitada a prisão preventiva e pedida a destituição da guarda da criança", explicou Darlson Macedo. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.

O caso foi divulgado nesta quarta (4) pela Polícia Civil. Responsável pelas investigações, a delegada Vilaneida Aguiar contou que o caso chegou à polícia no dia 29 de junho do ano passado. "A mãe da criança e o tio haviam saído de casa para resolver um problema e, ao retornarem, viram que a menina estava chorando muito e contou ter sido abusada pelo padrasto", afirmou.Segundo as investigações, os abusos eram praticados desde março de 2017, após a morte da avó materna da criança, que vivia na casa da família. Como a prisão em flagrante não foi realizada, foi instaurado um inquérito, concluído no mês de novembro e enviado à Justiça. No fim de março, o DPCA recebeu o mandado judicial de prisão preventiva do homem, que trabalhava como motorista de um aplicativo de transporte privado de passageiros.